ATP Gstaad, Berrettini vince il torneo: dominio in finale contro Halys

Matteo Berrettini è tornato e lo ha fatto con una partita quasi perfetta. Arrivato in finale a Gstaad l’italiano si è trovato di fronte un avversario ostico come Halys. Il francese proveniva da un torneo giocato con grande convinzione e per questo non andava sottovalutato.

Il primo set è iniziato sulla falsa riga dell’equilibrio, entrambi i tennisti non hanno preso rischi eccessivi, fino a quando sul 3-4 Berrettini, Matteo ha conquistato il servizio a 0. Subito dopo è arrivata la pioggia a scombinare i piani, ma non è riuscita a rovesciare quelli dell’italiano. Alla ripresa secondo servizio conquistato e set portato a casa.

Il secondo parziale sarà una passeggiata per l’azzurro. Si arriverà alla situazione di 0-5 per Matteo, che vincerà il torneo in 1 ora e 25 minuti con il punteggio di 3-6, 1-6. Berrettini tornerà protagonista al torneo di Kitzbuhel.