Calciomercato Inter, piano Kim: lo scenario per blindare una difesa ‘Monster’

La miglior difesa del campionato, per certi versi ‘mostruosa’, non può che essere migliorata con un ‘Monster’ in più. Il soprannome è quello di Kim Min-Jae, difensore centrale sudcoreano visto in Italia con la maglia del Napoli dello Scudetto e, attualmente, in forza al Bayern Monaco. Un’operazione di calciomercato non certo semplice quella che ha in mente l’Inter ma che, se dovesse andare a buon fine, permetterebbe ai nerazzurri di migliorare ulteriormente una rosa già fortissima.

Inter su Kim Min-Jae: la situazione

Il calciomercato dell’Inter si muove intorno a paletti piuttosto ferrei. Un’austerity economica ben nota, nella quale Marotta è riuscito a muoversi bene tra i parametri zero, ma che davanti a una richiesta di 50 milioni, la cifra (clausola) che il Bayern Monaco ha speso per Kim la passata stagione, rischia di trovare un muro all’apparenza invalicabile.

All’apparenza. Perchè le vie secondarie per chiudere un’operazione ci sono, serve la volontà di entrambe le parti. Un prestito oneroso con diritto/obbligo di riscatto sarebbe una soluzione interessante che permetterebbe all’Inter di posticipare il pagamento e, magari, farlo coincidere con una cessione importante al termine della stagione. Complicato anche l’aspetto relativo allo stipendio del calciatore che al Bayern Monaco guadagna 7 milioni a stagione.

Il tutto dovrà essere subordinato alla cessione di Stefan de Vrij che interessa all’Al-Ittihad: l’olandese potrebbe restare ma davanti a una ricca offerta araba tanti ‘no’ si sono trasformati in ‘si’.