Calciomercato Mantova, che idea: un altro attaccante dalla Serie A

Il Mantova è una delle regine del calciomercato in Serie B. Il club ha già definito l’arrivo di un attaccante importantissimo per la prossima stagione: Leonardo Mancuso dal Monza. L’ultima idea arriva proprio dalla massima categoria e ha infiammato i tifosi.

Secondo le ultime notizie il Mantova ha effettuato un blitz per Mattia Aramu, esterno d’attacco in grado di giocare anche da trequartista. La trattativa non è ancora chiusa ma la squadra di Possanzini è considerata in vantaggio.

Chi è Mattia Aramu

Aramu è un calciatore classe 1995, attualmente di proprietà del Genoa. Si tratta di un attaccante veloce, bravo a saltare l’uomo e in grado di fornire assist importanti per i compagni. Nel corso della carriera ha indossato le maglie di Trapani, Livorno, Pro Vercelli, Entella, Siena, Venezia e Bari.