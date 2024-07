Colpo di scena sul calciomercato: Pepe Reina torna in Serie A! La nuova squadra

CalcioWeb

Un colpo a sorpresa sul calciomercato: il portiere Pepe Reina torna in Italia. Il portiere spagnolo non ha bisogno di presentazioni per qualità ed esperienza: nel corso della carriera ha indossato le maglie di Barcellona, Villarreal, Liverpool, Napoli, Bayern Monaco, Milan, Aston Villa, Lazio e ancora Villarreal.

Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ è stato raggiunto l’accordo tra Reina e il Como, alla ricerca di un portiere di qualità dopo la promozione in Serie A. Il portiere è svincolato e nelle prossime ore firmerà il contratto annuale. Il Como potrebbe regalare al tecnico Fabragas una super coppia di portieri: Reina-Pau Lopez.