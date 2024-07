CalcioWeb

Tutto pronto per la nuova stagione di grande calcio italiano che prenderà il via nel weekend di Ferragosto, a meno di tre mesi dalla conclusione della stagione 23/24 che ha visto l’Inter conquistare la seconda stella e diventare campione d’Italia con cinque giornate di anticipo.

Si parte sabato 17 agosto con le prime quattro partite in programma: Genoa-Inter e il ritorno del Parma in Serie A contro la Fiorentina in programma alle 18:30, Milan-Torino ed Empoli-Monza alle 20:45. Inizia così il countdown per l’inizio della nuova Serie A Enilive e in vista del fischio d’inizio la partnership distributiva tra Dazn e Tivùsat si rafforza ulteriormente grazie ad un’importante novità: per la stagione 24/25 tutte e 10 le partite del massimo campionato italiano trasmesse da Dazn, saranno visibili anche sui canali satellitari dedicati (214 e 215) disponibili su tivùsat.

Dazn conferma così la scelta di volere raggiungere tutti gli amanti del calcio e non solo, ampliando il portfolio delle partnership distributive, anche attraverso la rinnovata collaborazione con tivùsat.

L’obiettivo fondamentale resta quello di rendere il grande sport trasmesso da Dazn ancora più accessibile, ampliando le modalità di accesso così da raggiungere i tifosi di calcio in maniera ancora più capillare sul territorio, come anche nelle seconde case. “Sfruttando le potenzialità e sinergie di entrambe le tecnologie, il live streaming e il satellite, renderemo l’esperienza del tifoso più completa possibile. Tivùsat rimane un partner distributivo per noi strategico e il rafforzamento della nostra partnership grazie alla trasmissione di tutte e 10 le partite di Serie A Enilive permetterà di ampliare ancora di più il bacino degli appassionati di grande sport grazie alla presenza capillare del satellite sul territorio italiano”, commenta Stefano Azzi, Ceo di Dazn Italia.

Secondo Stefano Luppi, consigliere delegato di Tivu’, “Il rinnovo dell’accordo con Dazn, con una prospettiva di maggior forza rispetto al passato, consente a tivùsat di rafforzare il proprio posizionamento nel mercato televisivo italiano, valorizzando in pieno le sinergie che il satellite può apportare (soprattutto sotto il profilo della capillarità nella diffusione) rispetto ad un operatore – qual è Dazn – con una strategia distributiva incentrata sulla piattaforma IP”.

Come attivare i canali Dazn su Tivùsat

Per attivare i canali satellitari di Dazn su Tivùsat basta avere un dispositivo Tivùsat certificato e abilitato a Dazn, un abbonamento Dazn già attivo (piani Standard o Plus) oppure sottoscriverne uno dalla pagina www.dazn.com/+vusat, e aggiungere al proprio abbonamento, con un supplemento mensile, anche i canali DAZN su tivùsat.

I già clienti DAZN potranno invece acquistare i canali direttamente dal proprio profilo personale DAZN, nella sezione “Il mio Account”. Non solo calcio: infatti, oltre a tutte le partite di Serie A Enilive, tutti gli appassionati del grande sport internazionale e italiano, potranno guardare su DAZN, tramite tivùsat, anche una selezione di partite della Liga EA Sports, della Serie A di pallacanestro e del grande volley.