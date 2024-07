Euro 2024, la Turchia convoca l’ambasciatore tedesco: il motivo

CalcioWeb

La gioia per la qualificazione ai quarti di Euro 2024 ma anche una polemica: la Turchia si prepara per il match contro l’Olanda con uno sguardo anche alle situazioni fuori dal campo.

La Turchia ha convocato l’ambasciatore tedesco ad Ankara per contestare le critiche al calciatore Merih Demiral, nei confronti del quale la Uefa ha aperto un’inchiesta per il gesto dei ‘lupi grigi’.

Il ministero degli Esteri turco ha convocato l’ambasciatore Jurgen Schulz per protestare per le parole del ministro dell’Interno tedesco, Nancy Faeser, che ha chiesto l’avvio dell’inchiesta, definita “inaccettabile” e “politicamente motivata” da Ankara. Senza contare che quel gesto – che Demiral ha difeso, sostenendo che sia un richiamo all'”identità turca” e nient’altro – in Germania non è vietato.

Ma su X, Faeser ha affermato che “i simboli degli estremisti di destra turca non hanno posto nei nostri stadi: usare gli Europei di calcio come una piattaforma per il razzismo è completamente inaccettabile”.