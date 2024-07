Europei Under 19, ultimo banco di prova per l’Italia prima della semifinale

CalcioWeb

L’Italia di Corradi torna in campo per gli Europei Under 19 dopo la bella qualificazione in semifinale. Gli azzurrini sono stati protagonisti di un doppio successo contro Norvegia e Irlanda del Nord e della qualificazione in semifinale.

La squadra è già qualificata e la sfida contro l’Ucraina sarà solo di preparazione in vista dei prossimi incontri. L’appuntamento è previsto alle 20:00 di domenica 21 luglio. La giornata di oggi sarà importante soprattutto per definire l’avversario dell’Italia al prossimo turno.

Le probabili formazioni

ITALIA (4-3-1-2): Magro; Magni, Mane, Chiarodia, Bartesaghi; Di Maggio, Harder, Mannini; Sia; Romano, Anghelè. Ct.:Corradi

UCRAINA (4-1-4-1): Krapyvtsov; Gusiev, Melnychenko, Mykhavko, Yermachkov; Vaschenko; Tutierov, Hadzhyiev, Krevsun, Matkevych; Ponomarenko.