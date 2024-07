Formula 1, Piastri vince in Ungheria: Norris cede la vittoria negli ultimi giri, la classifica piloti

CalcioWeb

È doppietta McLaren all’Hungaroring in Formula 1, Piastri precede Norris in una gara caotica. Dopo la partenza dalla pole, ancora una volta Norris non concretizza il risultato, passato da Piastri al via, l’inglese non ha più chance di portare a casa la vittoria nonostante un quasi pasticcio del team color papaya, che facendo under-cut a Piastri con Norris rischia il disastro interno e mediatico. Alla fine Lando fa la scelta giusta lasciando passare il compagno e portando a casa un 1-2 importante per i costruttori.

Anche la lotta per il podio è accesa. Ad 8 giri dal termine, il conflitto tra Hamilton e Verstappen esplode: Max manca il punto di frenata e colpisce Lewis compromettendo la sua stessa gara, incredibile come la vettura n.1 non abbia subito danni troppo importanti. Di questo ne approfitta la Ferrari di Leclerc che sale al quarto posto. Non riesce la stessa manovra a Sainz, relegato in sesta posizione. La Formula 1 sarà di nuovo protagonista a Spa fra sette giorni.

La classifica piloti

Max Verstappen (Red Bull) 265 Lando Norris (McLaren) 189 Charles Leclerc (Ferrari) 162 Carlos Sainz (Ferrari) 154 Oscar Piastri (McLaren) 149 Lewis Hamilton (Mercedes) 125 Sergio Perez (Red Bull) 124 George Russell (Mercedes) 116 Fernando Alonso (Aston Martin) 45 Lance Stroll (Aston Martin) 24 Nico Hulkenberg (Haas) 22 Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 22 Daniel Ricciardo (Racing Bulls) 11 Oliver Bearman (Ferrari) 6 Pierre Gasly (Alpine) 6 Kevin Magnussen (Haas) 5 Alexander Albon (Williams) 4 Esteban Ocon (Alpine) 3 Valtteri Bottas (Kick Sauber) 0 Guanyu Zhou (Kick Sauber) 0 Logan Sargeant (Williams) 0