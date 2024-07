Fatale la puntura di un’ape: morto amato ex calciatore, non c’è stato nulla da fare

CalcioWeb

Mondo del calcio in lutto per la morte di Stefano Guerra. L’ex terzino si è spento all’età di 62 anni a causa della puntura di un’ape mentre stava svolgendo attività di volontariato. L’uomo è andato in shock anafilattico, poi l’infarto, alcuni giorni di ricovero in terapia intensiva presso l’Ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. Non c’è stato nulla da fare.

Nato a Verona e cresciuto nel Vicenza, Guerra è stato durante la carriera un terzino sinistro affidabile e ha giocato in tante squadre italiane nelle quali è stato molto amato. Legatissimo alla Reggiana con la quale disputò la stagione della storica promozione in Serie B nel 1988-1989. Stefano Guerra si era sposato a Reggio Emilia e aveva continuato a vivere in città lavorando come dipendente di banca prima della pensione.

Il ricordo della Reggiana

“Il club si unisce a tutta la famiglia granata nel dolore per la scomparsa di Stefano Guerra, ex-calciatore che ha militato nel club nelle stagioni 1988/89, 1989/90 e 1990/91, disputando circa 20 gare nel ruolo di difensore. La Società porge le più sentite condoglianze alla famiglia Guerra“.