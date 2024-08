Calciomercato Lazio, Casale al Bologna: il sostituto arriva dal Marsiglia

CalcioWeb

Porte girevoli in difesa negli ultimi giorni di calciomercato per la Lazio. Marco Baroni chiede gli ultimi rinforzi per puntellare la rosa e le prime novità arriveranno proprio in difesa. Nicolò Casale è in uscita, destinazione Bologna. Il centrale italiano partirà in prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato fissato alla cifra di 8.5 milioni di euro.

Il suo posto verrà preso da Samuel Gigot, centrale francese in forza al Marsiglia. L’accordo fra i biancocelesti e il club allenato da De Zerbi è stato stipulato sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. Il calciatore firmerà un contratto triennale.