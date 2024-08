Calciomercato, Nico Gonzalez alla Juventus? La risposta del dg della Fiorentina

CalcioWeb

La Fiorentina è in campo per la partita di Conference League e il primo tempo dei viola non è stato di certo positivo (1-2 all’intervallo). Un argomento caldo è quello del calciomercato e in particolar modo la trattativa con la Juventus per Nico Gonzalez.

“Mancano otto giorni alla fine del mercato e al momento non ci sono ancora le condizioni per fare l’operazione. Noi non abbiamo necessità di dare via Nico. Vedremo cosa succederà in questi ultimi giorni”. Così il dg della Fiorentina, Alessandro Ferrari, al microfono di Sky Sport nell’immediata vigilia dell’andata del playoff di Conference League contro la Puskas Akademia, in merito alla situazione di mercato.