Serie B, il calciomercato termina col botto: Salernitana scatenata, colpacci per Sampdoria e Modena!

CalcioWeb

Scocca mezzanotte, termina anche il calciomercato della Serie B. Un’ultima giornata ricca di emozioni nel mercato italiano, come non si vedeva da anni, con protagoniste anche le squadre del campionato cadetto. Come sempre, quando si parla di calciomercato, e anche la Serie B in questo non fa differenza, il sogno di tutti i tifosi riguarda gli attaccanti.

A pochi minuti dal ‘gong’ si sono mossi diversi attaccanti importanti. Il primo è Andrea Favilli che dal Genoa si è trasferito in prestito al Bari. Il secondo è Ernesto Torregrossa che ha lasciato il Pisa da svincolato, dopo la rescissione del contratto, trasferendosi alla Salernitana che contestualmente ha chiuso Gian Marco Ferrari in difesa, lo scambio Sambia-Stojanovic con l’Empoli, quello Hrustic-Bradaric con il Verona al quale cede anche Daniliuc, non si concretizza l’addio di Maggiore richiesto dal Venezia.

Nuovo bomber anche per il Cosenza che prende Strizzolo in prestito con diritto di riscatto e completa l’attacco con Giacomo Ricci. Il Catanzaro ha firmato Andrea La Mantia in prestito dalla Spal. Marco D’Alessandro dal Monza a titolo definitivo e Mamadou Coulibaly dalla Salernitana (annuale con opzione). Il Sassuolo prende Pierini dal Venezia ma lascia andare Bajrami in direzione Rangers.

Gianluca Lapadula, il bomber sognato da Pippo Inzaghi al Pisa, non si muove da Cagliari. I toscani si consolano con il centrocampista Abildgaard dal Como.

Grande protagonista dell’ultima giornata il Frosinone che ha messo a segno ben 4 colpi di mercato di cui l’ultimo particolarmente romantico: l’arrivo di Filippo Grosso, figlio di Fabio Grosso, l’allenatore della promozione.

Colpaccio della Sampdoria che si assicura Marco Silvestri, secondo portiere dell’Udinese, voluto fortemente da Sottil, suo allenatore proprio a Udine. Il Modena risponde assicurandosi Giuseppe Caso dal Frosinone a titolo definitivo, calciatore di assoluto talento per la categoria. Il Bari prende Tripaldelli in difesa e chiude, proprio a pochi secondi dal termine, il prestito di Sako dal Napoli.