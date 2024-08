Champions League, conclusi i preliminari: le 36 squadre divise per fasce, un’italiana in 1ª

CalcioWeb

Finalmente ci siamo! Il lotto delle 36 squadre che comporranno la nuova Champions League è ormai completo. Terminati i preliminari di Champions League, iniziati nelle scorse settimane, alle squadre già qualificate attraverso il ranking si sono aggiunte anche Young Boys, Salisburgo, Sparta Praga, Dinamo Zagabria, Slavia Praga, Slovan Bratislava e Stella Rossa.

Domani, alle 17:45, il sorteggio del nuovo format del torneo che vedrà ogni squadra affrontare 8 avversarie, 4 in casa e 4 in trasferta, in partita secca (senza andata e ritorno) per determinare la propria posizione nella classifica unica (esatto, niente più gironi!).

Le fasce della Champions League 2024-2025

Le 36 squadre sono divise in 4 fasce da 9 squadre ciascuna. Ogni squadra verrà sorteggiata e dovrà affrontare 2 avversarie per ogni fascia, comprese quelle presenti nella sua stessa fascia (es. una squadra di fascia 4° affronterà anche 2 squadre di fascia 4). La divisione riguarda il ranking UEFA raggiunto da ogni squadra.

Fra le 5 italiane presenti, solo l’Inter in prima fascia. Atalanta, Juventus e Milan (per un soffio) in seconda fascia. In quarta il Bologna che ritorna in Champions League dopo 60 anni.

1ª Fascia

Manchester City Bayern Monaco Real Madrid PSG Liverpool Inter Borussia Dortmund Lipsia Barcellona

2ª Fascia

Bayer Leverkusen Atletico Madrid Atalanta Juventus Benfica Arsenal Bruges Shakthar Milan

3ª Fascia

Feyenoord Sporting PSV GNK Dinamo Salisburgo Lille Stella Rossa Young Boys Celtic

4ª Fascia

Slovan Bratislava Monaco Sparta Praga Aston Villa Sturm Graz Bologna Brest Girona Stoccarda