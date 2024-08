Chi è Angela Carini? La poliziotta pugile che affronterà l’atleta trans | FOTO

CalcioWeb

Angela Carini è il nome sulla bocca di tutti per quanto riguarda la boxe italiana alle Olimpiadi di Parigi 2024. La poliziotta napoletana affronterà Imane Khelif, atleta algerina transgender (nata uomo) squalificata ai Mondiali ma ammessa alle Olimpiadi per decisione (all inclusive) del CIO.

Una scelta che ha fatto molto discutere, suscitando forte indignazione per le differenze biologiche fra uomo e donna in uno sport di contatto come la boxe. Angela Carini, messe da parte le polemiche, ha dichiarato di rispettare la decisione del CIO e di essere pronta a boxare. Da vera “Tigre”, suo soprannome. Conosciamola meglio.

Chi è Angela Carini? Biografia e carriera della pugile italiana

Angela Carini nasce a Napoli, figlia di un ex poliziotto e una poliziotta. Cresce ad Afragola e, successivamente, si sposta a Piedimonte Matese insieme alla sua famiglia. Qui frequenta il liceo “Galileo Galilei di Piedimonte Matese”, poi nel 2014 si trasferisce a Marcianise.

Entra nella sezione giovanile delle Fiamme Oro, si laurea campionessa europea di pugilato nel 2014, sotto la guida del maestro Corbo Giuseppe che sarà il primo a chiamarla “Tiger”. Nel 2015 vince l’oro ai campionati mondiali di pugilato categoria youth organizzati dall’Aiba a Taiwan.

Nel 2018 partecipa ai campionati mondiali disputati a Nuova Delhi (India) venendo eliminata al secondo turno dei pesi welter dalla cinese Gu Hong. Agli Europei 2019 di Alcobendas in Spagna, si aggiudica la medaglia d’argento nei 69 kg perdendo in finale contro la russa Darima Sandakova.

Vince la medaglia d’argento nei 64 kg ai campionati mondiali 2019 di Ulan-Udè, sconfitta 5-0 in finale dalla campionessa uscente Dou Dan.