Juventus, 6 l’unica! Motta fa due su due: risposta a Inter e Napoli, Milan e Roma non pervenute | CLASSIFICA

In una Serie A che inizia con due weekend ricchi di sorprese, la Juventus è l’unica a non deludere le attese. Due partite, due vittorie, Thiago Motta è l’unico allenatore che può vantare già 6 punti e il primo mini-vantaggio sulle inseguitrici. Il campionato è appena iniziato, le scorie della preparazione estiva si fanno sentire e qualche squadra è ancora alla ricerca della quadra definitiva ma 3 punti sono sempre 3 punti, tanto ad agosto quanto a gennaio e lo saranno anche a maggio quanto verrà assegnato lo Scudetto. Una lotta, quella per il titolo, alla quale la Juventus, dopo 4 anni di vuoto, si è iscritta in stampatello.

Dopo il 3-0 al Como arriva lo 0-3 al Verona. Sei gol fatti e 0 subiti. Protagonisti ancora i giovani della Next Gen con Savona in gol e Mbangoula decisivo con assist e rigore procurato. Le altre due marcature portano la firma di Dusan Vlahovic che su azione e su rigore si sblocca dopo i due pali colpiti a Como.

La Juventus vince, convince e risponde ai successi dell’Inter, vittoriosa per 2-0 contro il Lecce e del Napoli che, dopo l’esordio shock a Verona, si è risollevato superando 3-0 il Bologna al Maradona. Non pervenute Milan e Roma: rossoneri sconfitti in casa dal Parma mostrando voragini difensive preoccupanti; giallorossi battuti 1-2 dall’Empoli nonostante la sfuriata del secondo tempo frenata da qualche palo di troppo.

Passi falsi anche per l’Atalanta, fermata 2-1 dal Torino e per la Lazio, battuta 2-1 dall’Udinese. Delude la Fiorentina che non va oltre lo 0-0 contro il Venezia.

Risultati 2ª Giornata Serie A

Sabato 24 agosto

Ore 18:30

Parma-Milan 2-1

Udinese-Lazio 2-1

Ore 20:45

Inter-Lecce 2-0

Monza-Genoa 0-1

Domenica 25 agosto

Ore 18:30

Fiorentina-Venezia 0-0

Torino-Atalanta 2-1

Ore 20:45

Napoli-Bologna 3-0

Roma-Empoli 1-2

Lunedì 26 agosto

Ore 18:30

Cagliari-Como 1-1

Ore 20:45

Verona-Juventus 0-3

Classifica Serie A

Juventus 6 Inter 4 Torino 4 Genoa 4 Udinese 4 Parma 4 Empoli 4 Atalanta 3 Lazio 3 Verona 3 Napoli 2 Fiorentina 2 Cagliari 2 Milan 1 Roma 1 Monza 1 Venezia 1 Bologna 1 Como 1 Lecce 0