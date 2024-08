Olimpiadi Parigi, ko nel doppio: si è chiusa la carriera di Andy Murray | VIDEO

Andy Murray ha disputato l’ultima partita della sua carriera: il britannico è stato uno dei più forti tennisti degli ultimi anni. Il tre volte campione del Grande Slam e due volte medaglia d’oro olimpica ha giocato la sua ultima partita di tennis professionistico dopo aver perso nei quarti di finale di doppio maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024.

La sfida si è conclusa con una sconfitta al fianco di Dan Evans. Ventuno anni dopo la sua prima partita da professionista e 19 da quando ha annunciato il suo talento al mondo a Wimbledon, le speranze di Murray di medaglia sono evaporate in una sconfitta per 6-2, 6-4 contro le teste di serie americane Taylor Fritz e Tommy Paul.

THANK YOU Sir Andy Murray. ❤️ Your resilience, your fighting spirit and your sense of humor among so many other things will be sorely missed 😢. Hope you stay on the tour in a different capacity. You are and will always be one of the GREATS #PARIS2024 #AndyMurray pic.twitter.com/wIZn7wYfe9

— Millesime93 (@millesime93) August 1, 2024