Sampdoria, traballa la panchina di Pirlo: un ex Serie A in pole per sostituirlo

La panchina di Andrea Pirlo alla Sampdoria traballa già dopo 3 giornate. L’inizio della Serie B 2024-2025 della Sampdoria è stato pessimo: in tra partite la squadra ha raccolto appena 1 punto subendo 6 reti e siglandone 4. Prima il pareggio per 2-2 contro il Frosinone, poi la sconfitta casalinga contro la Reggiana (0-1), ieri il ko per 3-2 in rimonta in casa della Salernitana. Tre avversarie non certo fra le più abbordabili del torneo ma le ambizioni della Sampdoria fanno rima con ‘promozione’ e tre passi falsi in tre gare non sono proprio il ruolino di marcia da mantenere per puntare alla Serie A.

A farne le spese potrebbe essere proprio Andrea Pirlo. Già nell’annata passata, il cammino altalenante della prima parte, poi migliorato con la rincorsa Playoff della seconda metà di stagione, aveva fatto alzare più di qualche sopracciglio. Secondo “Sky Sport” sarebbero in corso valutazioni sull’ex allenatore della Juventus. Sicuramente Pirlo avrà a disposizione qualche altra gara per tirarsi fuori dai guai ma se non dovesse convincere si propenderà per l’esonero.

Il nome del sostituto è già stato fatto: si parla, con insistenza, di Andrea Sottil, ex tecnico dell’Udinese che avrebbe dovuto guidare la Salernitana in questa stagione, salvo poi dimettersi dopo gli scossoni societari che hanno caratterizzato la prima parte dell’estate dei campani.