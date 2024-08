Taranto, nuova manifestazione di interesse per l’acquisizione delle quote del club

CalcioWeb

L’APS Taras 706 a.C comunica di aver ricevuto una nuova manifestazione di interesse per l’acquisizione delle quote del Taranto, indirizzata anche alla fiduciaria mandataria del socio di maggioranza.

Il comunicato

“L’APS Taras 706 aC comunica di aver ricevuto una manifestazione di interesse a mezzo PEC per l’acquisto delle quote del Taranto FC 1927 srl. Tale comunicazione era indirizzata alla nostra associazione e all’indirizzo PEC della Consultrust srl, società fiduciaria mandataria delle quote del socio di maggioranza.

Fermo restando che l’associazione si prodigherà sin da subito nel prendere contatti con i soggetti che hanno inviato la manifestazione di interesse, si rileva che l’azione di inoltrare comunicazioni private di questo tipo affinché diventino pubbliche ha il solo obiettivo di sabotare prontamente ogni potenziale trattativa di compravendita.”