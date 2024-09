Ajax-Utrecht non si gioca, manca la polizia. I tifosi scatenano il caos: interviene… la polizia

CalcioWeb

La polizia olandese ha arrestato domenica otto tifosi dell’Ajax ad Amsterdam in seguito alle rivolte scatenate dall’annullamento di una partita di Eredivisie tra Ajax e FC Utrecht a causa di uno sciopero della polizia. Secondo le autorità, i tifosi si sono radunati nel centro della città, danneggiando la sede della polizia e vandalizzando i veicoli della polizia. Lo riporta l’Adnkronos.

La polizia antisommossa è stata schierata dopo che la folla ha continuato a provocare scontri con gli ufficiali. I rivoltosi si erano inizialmente radunati a Leidseplein, una piazza pubblica nel centro di Amsterdam, per protestare contro lo sciopero della polizia, che ha portato l’Ajax a saltare una partita di campionato per la seconda domenica consecutiva. La protesta è degenerata, con tram bloccati e vetrine vandalizzate nella zona.

La partita Ajax vs FC Utrecht è stata annullata perché non c’era polizia disponibile a fornire sicurezza, con gli ufficiali che protestavano per i sussidi di pensionamento anticipato. Solo due settimane prima, un’altra partita dell’Eredivisie, Feyenoord contro Ajax a Rotterdam, era stata annullata a causa dello sciopero della polizia in corso.