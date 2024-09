Allarme nel calcio: 11 partite considerate a rischio, ci sono anche Juventus-Napoli e una gara dell’Inter in Champions

CalcioWeb

Si avvicina il weekend di calcio con tante partite in programma dal campionato di Serie A alla Serie D. Alcune gare sono state considerate a rischio e nell’elenco figura anche una partita di Champions League. E’ stato chiesto il blocco della vendita dei biglietti in attesa di eventuali provvedimenti sulla chiusura del settore ospiti o eventuali altre limitazioni.

“Gli incontri di calcio Juventus-Napoli (Serie A, in programma il 21 settembre 2024), Taranto-Altamura (Serie C, in programma il 21 settembre 2024), Fiorentina-Lazio (Serie A, in programma il 22 settembre 2024), Nissa-Siracusa (Serie D, in programma il 22 settembre), Scafatese-Licata (Serie D, in programma il 22 settembre 2024), Foggia-Giugliano (Serie C, in programma il 25 settembre 2024), Avellino-Foggia (Serie C, il programma il 29 settembre 2024), Nardò-Nocerina (Serie D, in programma il 29 settembre 2024), Molfetta-Virtus Bisceglie (campionati dilettantistici, in programma il 29 settembre 2024), Parma-Cagliari (Serie A, in programma il 30 settembre 2024) e Inter-Stella Rossa Belgrado (Champions League, in programma l’1 ottobre 2024), sono rinviati alle valutazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza della Manifestazioni Sportive per l’individuazione di adeguate misure di rigore”.

“Contestualmente, si invitano le leghe competenti a interessare le società organizzatrici per non far avviare la vendita dei tagliandi”.