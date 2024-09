Coppa Davis, Cobolli batte Griekspoor e regala all’Italia il primo posto nel girone

CalcioWeb

Dopo la sconfitta contro Bergs, Cobolli non aveva intenzione di perdere nuovamente, ma non è stato affatto semplice. Una partita giocata ad altissimo livello da parte di entrambi.

Il primo set della sfida di Coppa Davis contro Griekspoor non ha visto neanche una palla break e con il finale al tie-break Cobolli è stato più bravo a lottare su ogni punto e per questo si è portato in vantaggio. Poi arriva la reazione dell’olandese che riesce a tenere vive le speranze di rimonta, portando il match al terzo set.

Qui Flavio sfrutta l’unica occasione presentatagli dal servizio di Griekspoor e conquista un break fondamentale, che gli permetterà di chiudere il match in 2 ore e 2 minuti, con il punteggio di 7-6 / 4-6 / 6-3.

Ora toccherà al doppio “decidere” il futuro delle nostre rivali, infatti in caso di vittoria azzurra, sarebbe il Brasile a qualificarsi alle Final 8, altrimenti passerebbe l’Olanda.