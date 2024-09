Coppa Italia, il Napoli rifila 5 gol al Palermo: il tabellone completo degli ottavi

CalcioWeb

Tutto facile per il Napoli nella partita dei 16esimi di Coppa Italia contro il Palermo: la gara del ‘Maradona’ si è conclusa sul netto risultato di 5-0 e non è stata mai in discussione. La squadra di Antonio Conte si è confermata in grande forma ed è una seria candidata alla vittoria della competizione. La gara per gli uomini di Dionisi è stata condizionata anche da gravi errori.

Uno-due micidiale dei padroni di casa grazie alla doppietta di Ngonge tra il 7′ e il 12′. Sul primo gol da registrare anche il grave errore del portiere Sirigu. Al 42′ Juan Jesus chiude i conti. Ad inizio secondo tempo si registrano lanci di petardi e l’arbitro ritarda il fischio d’inizio. Al 59′ il direttore di gara manda Vasic sotto la doccia per gioco pericoloso. Undici minuti dopo è Neres a siglare il 4-0. Finita? Macché! McTominay fissa il definitivo 5-0.

Risultati sedicesimi di finale di Coppa Italia

Martedì 24 settembre

Ore 16:00

Lecce-Sassuolo 0-2

Ore 18:30

Cagliari-Cremonese 1-0

Ore 21:00

Torino-Empoli 1-2

Mercoledì 25 settembre

Ore 16:00

Pisa-Cesena 0-1

Ore 18:30

Udinese-Salernitana 3-1

Ore 21:00

Genoa-Sampdoria 6-7 d.c.r.

Giovedì 26 settembre

Ore 18:30

Monza-Brescia 3-1

Ore 21:00

Napoli-Palermo 5-0

Tabellone ottavi di finale Coppa Italia

Juventus-Cagliari

Fiorentina-Empoli

Bologna-Monza

Atalanta-Cesena

Milan-Sassuolo

Roma-Sampdoria

Lazio-Napoli

Inter-Udinese