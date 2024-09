Juventus, presentata la lista Uefa: c’è una sorpresa

CalcioWeb

La Juventus è reduce dal pareggio in campionato contro la Roma e si avvicina anche l’esordio stagionale in Champions League contro il Psv. Il club bianconero ha comunicato la lista Uefa e si sono registrate delle sorprese. Nell’elenco, infatti, figura anche il nome di Arthur, sul mercato fino a poche ore fa. Presenti ovviamente gli ultimi arrivati Koopmeiners, Conceicao e Nico Gonzalez. Fuori Kostic.

In lista B Anghelè, Savona, Daffara e la sorpresa Mbangula. Anche Yildiz è stato inserito nella Lista B per l’età e il passato nel settore giovanile. La Juventus, così, ha risparmiato un posto per la lista A.

LISTA A

1 PERIN

3 BREMER

4 GATTI

5 LOCATELLI

6 DANILO

7 CONCEICAO

8 KOOPMEINERS

9 VLAHOVIC

11 NICO GONZALEZ

14 MILIK

15 KALULU

16 MCKENNIE

17 ADZIC

18 ARTHUR

19 THURAM

21 FAGIOLI

22 WEAH

23 PINSOGLIO

26 DOUGLAS LUIZ

27 CAMBIASO

29 DI GREGORIO

32 CABAL

LISTA B

10 YILDIZ

36 ANGHELE’

37 SAVONA

38 DAFFARA

40 ROUHI

51 MBANGULA