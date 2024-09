Napoli, Manna sulla partita dell’ex: “Juve? Squadra costruita per vincere”

CalcioWeb

La partita dell’ex. Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna ha parlato alla vigilia del match contro la Juventus, sua ex squadra. “Domani mi auguro di vedere una bella partita. Noi stiamo facendo un bel percorso ma affrontiamo una squadra costruita storicamente per vincere, ce l’hanno nel dna da Boniperti in poi. Arrivano da 0 gol subiti, c’è un progetto nuovo, coesione, troveremo una squadra forte che ha vinto in Champions con merito.

Dovremo essere attenti, concentrati. Sarà la tappa di un percorso. Non guardiamo a loro e a nessun altro, facciamo una corsa da soli. Arriviamo da un campionato complicato, dobbiamo solo lavorare”, dichiara Manna.

“Torino e Napoli sono due realtà diverse, una è più asettica, l’altra più passionale -aggiunge Manna a Radio Crc – Napoli non è un passaggio, per me è un orgoglio essere qui e l’affetto delle persone è unico, si fa fatica a camminare per il centro. A me piace vivere la città, andare al supermercato, è una realtà importante, noi siamo persone privilegiate e dobbiamo dare qualcosa a queste persone perché se lo meritano. Sono rimasto affascinato da Napoli, è bellissima. Avrò modo di conoscerla meglio”.