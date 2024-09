Pronostici Serie A, la schedina della 6ª Giornata: il Milan cerca continuità, trasferte insidiose per Juve e Inter

CalcioWeb

Il Milan cerca continuità. Juventus e Inter si sfidano a distanza, in trasferta. Il Napoli proverebbe pure a far partire la fuga ma il Torino non vuole mollare la vetta. In coda una serie di incroci delicati. Sono questi gli hot topic della prossima giornata del campionato italiano. Ritorna, come ogni weekend, la rubrica di CalcioWeb sui pronostici di Serie A con l’analisi dei match della 6ª Giornata e i consigli per la schedina.

Scommesse Serie A: analisi e consigli sulle partite della 6ª Giornata

Milan-Lecce 1

Forte del trionfo nel derby, il Milan vuole fare il pieno di fiducia e vincere nuovamente davanti al pubblico di San Siro. Fonseca ha messo in guardia: non fare risultato con il Lecce negherebbe l’utilità dei 3 punti nel derby. I rossoneri devono fare bottino pieno: 1 fisso.

Udinese-Inter X2

L’Inter, dal canto suo, deve scrollarsi di dosso un po’ di bad vibes dopo il derby perso. Giocare in casa dell’Udinese, partita alla grande, nonostante l’ultimo ko contro la Roma, non sarà facile. Un nuovo passo falso aprirebbe una piccola crisi: scegliamo l’X2.

Genoa-Juventus X2 + Under 4.5

La Juventus viene da 3 pareggi consecutivi e giocare in casa del Genoa, fresco di ko in Coppa Italia nel derby, con il caos extra-campo dei giorni scorsi, è un’incognita da non sottovalutare. I bianconeri devono fare risultato ma non sarà semplice: scegliamo la combo X2 +Under 4.5 puntando sulla solidità della difesa di Thiago Motta ancora a 0 gol subiti.

Bologna-Atalanta Over 1.5

Partita complessa da leggere. Il Bologna si è sbloccato ma non si mai mostrato solido in queste prime uscite: in entrambe le fasi i felsinei hanno mostrato l’impressione di aver bisogno di dover alzare un po’ il livello. Particolare anche l’inizio stagione dell’Atalanta: con 3 sconfitte accumulate al netto del solito gioco propositivo in attacco. A tal proposito, andiamo safe con l’Over 1.5.

Torino-Lazio 1X

Il Torino è in vetta e non vuole scendere. La Lazio viene da un ko ma in Coppa ha trovato buone sensazioni dopo lo 0-3 inflitto alla Dinamo Kiev. Riusciranno i granata a mantenere ancora inviolato l’Olimpico Grande Torino? Gli diamo fiducia, ma con un 1X.

Como-Verona GG

Punti salvezza in palio fra Como e Verona. I lombardi si sono finalmente sbloccati battendo, addirittura, l’Atalanta. I veneti vengono da 2 ko consecutivi dopo un buon inizio di stagione. Sei gol fatti e nove subiti da una parte, otto e otto dall’altra: scegliamo il segno GG.

Roma-Venezia 1

Dopo la beffa in Europa League la Roma ha bisogno di una vittoria che permette di portare un po’ di serenità all’ambiente e dare continuità al successo contro l’Udinese. Il Venezia, nonostante l’ultima vittoria in campionato, sembra essere la squadra ideale da poter affrontare (e battere) in casa: 1 fisso.

Empoli-Fiorentina GG

Derby toscano fra l’Empoli 5° in classifica, una delle sorprese di inizio campionato e la Fiorentina che ha trovato il primo successo stagionale nell’ultimo turno di Serie A dopo 4 gare senza vittorie. Partita molto equilibrata: rischiamo un segno GG.

Napoli-Monza 1

Il Napoli è una delle squadre più in forma del campionato. In Coppa Italia ha fatto scintille lasciandosi alle spalle lo scialbo 0-0 contro la Juventus nell’ultima di Serie A. La partita di domenica sera contro il Monza è l’ideale per riprendere il cammino interrotto dopo 3 vittorie consecutive e, chissà, dal secondo posto puntare anche al primo e far partire una mini fuga: 1 fisso.

Parma-Cagliari 1X + Over 1.5

Scontro salvezza nel posticipo del lunedì. Il Parma funziona in attacco ma in difesa deve aumentare la concentrazione, lo dicono gli 8 gol fatti e i 9 gol subiti che, soprattutto nelle ultime 3 gare, hanno portato appena un punto. Il Cagliari è ultimo in classifica, non ha mai vinto e viene da 3 ko consecutivi: scegliamo la combo 1X + Over 1.5 puntando sugli 8 gol subiti dai sardi.

