San Siro, duro commento di FI: “le squadre si divertono alle spalle di Sala”

Anche la delegazione di Forza Italia presso il Consiglio comunale di Milano attacca il sindaco Giuseppe Sala in luce degli sviluppi dell’incontro di stamattina con i vertici delle società di Inter e Milan.

“Dopo più di sette mesi da quando con l’architetto Fenyves e Arco Associati presentammo lo studio per la riqualificazione dello stadio Meazza a costi contenuti e in maniera sostenibile, oggi le squadre ci dicono che l’ammodernamento di San Siro è economicamente insostenibile – afferma il consigliere comunale Alessandro De Chirico in una nota ripresa dall’Adnkronos -. Sette mesi per tornare all’idea di 5 anni fa di costruire un nuovo impianto di fianco all’esistente. Milan e Inter si divertono al gioco dell’oca con il sindaco fermo a guardare perché non sa che pesci pigliare“.

De Chirico attacca poi il primo cittadino sul progetto, sottolineando come “Sala ha commesso un errore madornale nel non affidare a uno studio di ingegneria accreditato le validazioni necessarie per fare suo il nostro progetto“. Uno studio di ingegneria che “avrebbe dovuto essere pagato e non assegnato a chi si è offerto spontaneamente in un macroscopico conflitto d’interessi” aggiunge.

“A quest’ora poteva essere ben indirizzato un concorso internazionale e le squadre certe di poter rimanere nella Scala del calcio. Chi può davvero credere che costi di meno costruire un nuovo stadio, ammodernare quello del 1926 e realizzare le opere a scomputo per il quartiere? Da sindaco metropolitano possibile che Sala non si ponga nemmeno la domanda di cosa voglia realizzare il Milan nell’area acquistata a San Donato“, termina il consigliere azzurro.