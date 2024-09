Serie C Girone A 4ª giornata: L.R. Vicenza e Caldiero tengono il passo delle prime, dilaga la giovane Atalanta | RISULTATI e CLASSIFICA

CalcioWeb

La notizia la fa il Caldiero Terme che ne rifila 4 (a uno) alla Pro Vercelli senza mai consentire agli avversari di entrare in partita, mentre il L.R. Vicenza non ha problemi a superare per 2-0 la Pro Patria.

Debole la resistenza dell’Arzignano che perde 3-2 a Trento, mentre Clodiense e Lumezzane fanno 1-1 senza farsi male. Ma l’impresa della domenica la fanno i giovani dell’Atalanta che dilagano al “Rocco” di Trieste con un roboante 1-5 Domani sera Novara e Lecco chiuderanno la quarta giornata.

Risultati 4ª Giornata Serie C Girone A

Venerdì 13 settembre

Ore 20:45

Albinoleffe-Pergolettese 3-0

Feralpisalò-Virtus Verona 1-0

Renate-Giana Erminio 1-0

Sabato 14 settembre

Ore 20:45

Padova-Alcione Milano 1-0

Domenica 15 settembre

Ore 18:30

Caldiero Terme-Pro Vercelli 4-1

L.R. Vicenza-Pro Patria 2-0

Trento-Arzignano 3-2

Clodiense-Lumezzane 1-1

Ore 20:45

Triestina-Atalanta U23 1-5

Classifica Serie C Girone A

PADOVA 12 RENATE 12 CALDIERO 9 L.R. VICENZA 8 ATALANTA U23 7 PRO VERCELLI 6 ALBINOLEFFE 5 TRENTO 5 GIANA ERMINIO 5 CLODIENSE 5 LECCO 5 LUMEZZANE 5 FERALPISALO’ 5 ALCIONE MILANO 4 VIRTUS VERONA 4 TRIESTINA 3 PRO PATRIA 2 ARZIGNANO 1 PERGOLETTESE 1 NOVARA 1

(Lecco e Novara una partita in meno)