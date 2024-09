Serie C Girone B, 7ª giornata: il Pescara torna in vetta, il Milan Futuro non decolla | RISULTATI e CLASSIFICA

CalcioWeb

Si è conclusa con il botto la 7ª giornata giornata del Girone B di Serie C. In particolar modo si è registrata la vittoria importante del Pescara contro il Carpi con il punteggio di 2-1. Decisive le reti realizzate da De Marco e Brosco, per gli ospiti inutile la rete di Saporetti per il momentaneo pareggio.

Lucchese e Milan Futuro si dividono la posta con un botta e risposta nel primo tempo: apre Saporiti, poi il pareggio di Hodzic nel finale del primo tempo. Infine lo 0-0 in Vis Pesaro-Perugia.

Risultati 7ª giornata Serie C Girone B

Sabato 28 settembre

ore 20:45



Gubbio Torres 1-2

Domenica 29 settembre

ore 14:00

Arezzo-Ternana 1-2

Legnago-Pineto 2-1

ore 16:15

Ascoli-Rimini 0-1

Pianese-Sestri Levante 0-1

ore 18:30

Pontedera-Campobasso 1-2

Spal-Entella 0-2

Lunedì 30 settembre

ore 20:45

Lucchese-Milan U23 1-1

Pescara-Carpi 2-1

Vis Pesaro-Perugia 0-0

La classifica

Pescara 17 Ternana 16 Torres 15 Entella 14 Arezzo 12 Rimini 11 Lucchese 10 Vis Pesaro 10 Campobasso 10 Gubbio 9 Ascoli 8 Pontedera 7 Carpi 7 Pineto 7 Sestri Levante 7 Perugia 7 Pianese 6 Milan Futuro 6 Spal 4 Legnago 3