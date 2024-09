Squalificati Serie C, i provvedimenti dopo la 4ª giornata: multato Braglia

CalcioWeb

Il giudice sportivo ha pubblicato l’elenco dei calciatori squalificati e le ammende alle società dopo la 4ª giornata del campionato di Serie C.

Il comunicato

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 16 settembre 2024 ha adottato le seguenti deliberazioni:

Ammenda € 800

Braglia Piero (Campobasso) per avere, al 43° minuto del primo tempo, a seguito dell’espulsione di un proprio giocatore, tenuto un comportamento non corretto nei confronti del delegato di Lega in quanto, proferiva nei suoi confronti frasi irrispettose.

Ammonizione e € 800 di ammenda

Baldassin Luca (Campobasso) alla notifica del provvedimento di espulsione, ritardava l’uscita dal terreno di gioco e avvicinandosi all’arbitro continuava a dissentire nei confronti di una sua decisione.