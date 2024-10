Napoli, Kvaratskhelia vicino al rinnovo? I chiarimenti del presidente De Laurentiis

CalcioWeb

Il Napoli si gode la vetta in solitaria ma attende di capire che ne sarà della telenovela ormai in corso da diversi mesi legata al rinnovo di Kvaratskhelia in quanto le sue richieste economiche sono più alte rispetto a quelle offerte dal club.

Durante un’intervista con Sky Sport Italia, il presidente del Napoli De Laurentiis ha dichiarato: “Se Kvara non rinnova, ce ne faremo una ragione.”

Il presidente ha sottolineato che il Napoli è disposto a fare di tutto per mantenere il talento di Kvaratskhelia, ma ha anche chiarito che il club non sarà schiavo di nessun giocatore. “Ci sono stati casi precedenti, non ce ne siamo mai fatti un problema”, ha concluso il patron azzurro.

A novembre fissato un nuovo incontro tra l’agente Mamuka Jugeli e la società partenopea.