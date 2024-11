Real Madrid-Milan, Leao titolare? Le indicazioni di Fonseca in conferenza

CalcioWeb

Il Milan è pronto a scendere in campo stasera al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti nella sfida valida per la quarta giornata di Champions League. Paulo Fonseca, allenatore del Milan, ha presentato il match in conferenza stampa dando subito un’indicazione di formazione.

“Leao giocherà dall’inizio e mi aspetto che possa essere decisivo. Se mi ha dato fastidio che tutti parlino di Leao? No, onestamente no. Io so ciò che è importante per me e per la squadra. È normale per voi parlare di queste situazioni, ma io devo seguire la mia strada“.

Per quanto riguarda il resto della formazione, con Maignan in porta, nel 4-3-3 rossonero saranno Emerson Royal, Thiaw, Tomori e Theo Hernandez a comporre la linea difensiva. A centrocampo Fofana e Reijnders con la novità Musah mezzala, in avanti Pulisic a destra e Leao a sinistra, in attacco Morata.

“Io cerco sempre di trasmettere ai giocatori la voglia di vincere. Penso sempre a vincere, sapendo che il Real Madrid è una grandissima squadra – ha dichiarato Fonseca – Se il pareggio è un risultato positivo o negativo dipenderà da come giocherà la squadra“.