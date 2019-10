Atalanta-Lecce 3-1, le pagelle di CalcioWeb: Duvan Zapata ancora in gol [FOTO]

Atalanta-Lecce, le pagelle di CalcioWeb – Si è concluso un match molto importante valido per il campionato di Serie A, si è giocata la 7^ giornata del massimo torneo italiano, in campionato l’Atalanta gioca un calcio fantastico, altra grande partita per gli uomini di Gasperini, niente da fare per il Lecce che non è entrato mai in partita. Altra grande partita per l’attaccante Duvan Zapata, il colombiano ancora in gol per un avvio da incorniciare, ottimo anche il Papu Gomez autore della rete del raddoppio, ancora determinante Gosens. Per il Lecce davvero poco ma oggi era una partita veramente difficile, finisce 3-1. In alto la fotogallery con le immagini del match.

Atalanta-Lecce, le pagelle di CalcioWeb

Atalanta (3-4-2-1): Gollini 6; Djimsiti 6, Kjaer 6 (Dal 69′ Toloi 6), Palomino 6.5; Castagne 6, de Roon 6, Freuler 6, Gosens 7.5; Gomez 7.5; Ilicic 6 (Dal 74′ Malinovski s.v.), Zapata 7.5 (Dal 58′ Muriel 6).

Lecce (4-3-1-2): Gabriel 6.5; Rispoli 5, Rossettini 5.5, Lucioni 5, Calderoni 5; Majer 5.5, Petriccione 5 (Dal 55′ Farias 6), Imbula 5 (Dal 90′ Vera s.v); Mancosu 6; Falco 6, La Mantia 5.5 (dal 60′ Babacar 5.5).