Non sono mancate le emozioni nel primo match di oggi della 23esima giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Lazio e Sampdoria che hanno dato vita ad una partita che comunque scoppiettante. La squadra di Simone Inzaghi riscatta la sconfitta contro l’Inter e si rilancia nettamente in classifica. Non è stata una partita entusiasmante per i biancocelesti, non sono mancate le occasioni per la compagine di Ranieri. Decide un gol di Luis Alberto dopo 24 minuti. Nella ripresa la partita si è aperta, opportunità da una parte e dall’altra, i padroni di casa ad un passo dal raddoppio in contropiede. La Sampdoria ha protestato per un contatto in area di rigore. Finisce 1-0, in alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Lazio-Sampdoria, le pagelle di CalcioWeb

LAZIO (3-5-2): Reina 6, Patric 6, Acerbi 6, Musacchio 6.5, Marusic 6, Milinkovic 6, Leiva 6 (dal 63′ Escalante 6), Luis Alberto 7 (dal 64′ Muriqi 5.5), Lulic 6 (dal 56′ Fares 6), Correa 6.5 (dal 55′ Akpa 6), Immobile 5.5 (dall’86’ Caicedo s.v.).

SAMPDORIA (4-3-3): Audero 6.5, Augello 6.5, Yoshida 5.5 (dal 46′ Bereszynski 6), Colley 5.5, Ferrari 6, Silva 6, Ekdal 6, Ramirez 5.5 (dal 46′ Jankto 5.5), Candreva 6.5 (dall’81’ Torregrossa s.v.), Keita 5 (dal 67′ Damsgaard 6), Quagliarella 6.