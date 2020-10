Le notizie del giorno – Calciatore cacciato per scommesse, la sorella di Ronaldo nel caos e l’autobiografia scottante

Le notizie del giorno – Continua a tenere banco lo scandalo calcioscommesse legato al mondo del pallone, adesso si preannunciano pesanti conseguenze. Arrivano aggiornamenti sull’allontanamento di Kieran Trippier dal ritiro della Nazionale inglese. Come riporta il ‘The Sun’ il calciatore dell’Atletico Madrid sarebbe stato mandato a casa dopo l’apertura di un procedimento da parte della Football Association. Il caso riguarda una sua presunta condotta irregolare nell’estate 2019. Secondo quanto si legge, il giocatore sarebbe coinvolto in un giro di scommesse. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Un grave lutto nel calcio e nel mondo del giornalismo. E’ morto Gianfranco De Laurentiis, volto storico Rai, aveva 81 anni. Aveva condotto anche Domenica Sprint, la Domenica Sportiva e soprattutto Dribbling. Legato anche alle trasmissioni di Formula 1. L’annuncio è arrivato direttamente da Alessandro Antinelli, cronista sportivo della Rai. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

La decisione tanto attesa è arrivata. Il Giudice Sportivo ha deliberato su Juventus-Napoli, attribuendo la sconfitta a tavolino al club azzurro e infliggendo un punto di penalità in classifica. E’ arrivata la mano pesantissima di Gerardo Mastrandrea che ha rigettato le prove portate dal presidente De Laurentiis. Il Giudice Sportivo ha dunque seguito il regolamento, attribuendo i tre punti alla Juventus, che sale così a quota sette in classifica. Il Napoli è pronto a presentare ricorso. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

L’ex calciatore della Roma Francesco Totti ha deciso di scrivere a papà Enzo, morto ieri dopo essere risultato positivo al Coronavirus. Ecco la lettera di brividi pubblicata sul profilo Inastagram. “Ciao papà, ho trascorso i 10 giorni più brutti della mia vita, sapendo che stavi là “da solo” combattendo contro il male e non potendoti vedere, parlare, abbracciarti, stringerti, avrei fatto qualsiasi cosa pur di stare là vicino a te. Ora la mia vita sarà diversa, perché sono cresciuto con dei valori importanti ed è per questo che voglio ringraziarti papà, per tutto quello che hai fatto per me, per avermi reso un uomo forte e coraggioso, ti vorrò sempre bene papà mio!!”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Il calciatore della Juventus Cristiano Ronaldo è risultato positivo al Coronavirus, per il portoghese è previsto il rientro in Italia e l’inizio dell’isolamento. L’attaccante è finito nel mirino sia per la foto della cena con la squadra senza mascherina sia per il suo rientro a Torino. A gettare benzina sul fuoco è stata la sorella minore Katia Aveiro con un post pubblicato sul profilo Instagram. “Se Cristiano Ronaldo deve svegliare il mondo, devo dire che questo portoghese è davvero un predestinato, un inviato di Dio. Grazie! Credo che oggi in migliaia inizieranno a credere tanto in questa pandemia, nei test e nelle misure prese come me… La più grande frode che abbia mai visto da quando sono nata”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini.

L’autobiografia di Niklas Bendtner continua a regalare continua a regalare diversi spunti di discussione, in una parte del libro l’attaccante ha spiegato il motivo per il quale i calciatori si accompagnino spesso ad escort. “Probabilmente vi starete chiedendo perché le prostitute siano un fenomeno così diffuso nel calcio professionistico. E’ abbastanza semplice: perché è meno rischioso che uscire con una ragazza del posto. So di un sacco di incidenti che coinvolgono delle prostitute ma conosco altrettante storie di ricatto tramite i social media”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini.