Risultati Serie C, 9^ giornata: il Catania vince ma soffre, Potenza all’ultimo respiro, le classifiche aggiornate

RISULTATI SERIE C – C’è la sosta per le nazionali, ma la terza serie non si ferma. Tutti in campo i tre gironi, come sempre suddivisi tra gli anticipi del sabato, il clou della domenica pomeriggio e il posticipo di lunedì. L’antipasto serale è già tutto da gustare. Il Padova, capolista del girone B, cade contro il Ravenna. Molto più a Sud, il derby calabrese tra Reggina e Catanzaro va agli amaranto. Nelle gare della domenica successo sofferto del Catania contro il Picerno, all’ultimo respiro la vittoria del Potenza. Ok anche la Carrarese, il Carpi e Reggio Audace. Il programma completo.

GIRONE A

DOMENICA

ore 15:00

Carrarese-Pergolettese 3-0

Lecco-Pianese 1-3

Olbia-Pro Patria 0-1

ore 17:30

Alessandria-Como

Giana Erminio-Novara

Monza-AlbinoLeffe

Renate-Gozzano

Siena-Arezzo

LUNEDI’

ore 20:45

Pontedera-Pistoiese

CLASSIFICA

Monza 21 Alessandria 17 Renate 17 Carrarese 16 Pontedera 15 Pro Patria 15 Novara 14 Robur Siena 13 Como 12 Pro Vercelli 11 Pianese 11 Pistoiese 10 Juventus U23 9 AlbinoLeffe 9 Gozzano 8 Arezzo 8 Olbia 7 Lecco 6 Pergolettese 4 Giana Erminio 2

GIRONE B

SABATO

ore 20.45

Padova-Ravenna 1-2

DOMENICA

ore 15:00

AJ Fano-Rimini 0-0

Cesena-Sambenedettese 1-3

FeralpiSalò-Südtirol 1-0

Gubbio-Carpi 1-2

Reggio Audace-Triestina 3-1

Virtus Verona-Vis Pesaro 3-1

ore 17:30

ArzignanoChiampo-Modena

Fermana-Imolese

Piacenza-L.R. Vicenza

CLASSIFICA

Padova 22 Reggio Audace 19 L.R. Vicenza 18 Sambenedettese 18 Carpi 17 Sudtirol 16 Piacenza 14 Ravenna 13 Virtusvecomp Verona 13 Feralpisalò 12 Cesena 10 Triestina 10 Alma Juventus Fano 10 Modena 9 Vis Pesaro 8 Fermana 8 Rimini 7 Gubbio 6 Arzignano Valchiampo 4 Imolese 2

GIRONE C

SABATO

ore 20.45

Reggina-Catanzaro 1-0

DOMENICA

ore 15:00

Catania-Picerno 1-0

Potenza-Teramo 1-0

Rende-Cavese 0-1

Virtus Francavilla-Vibonese 6-2

ore 17:30

Bari-Ternana

Casertana-Sicula Leonzio

Paganese-Avellino

Rieti-Monopoli

Viterbese-Bisceglie

CLASSIFICA