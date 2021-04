Roma-Ajax 1-1, le pagelle di CalcioWeb: prima la paura poi la festa, Dzeko manda i giallorossi in semifinale

Si è conclusa la partita di ritorno dei quarti di finale di Europa League tra Ajax e Roma, la prestazione della squadra di Fonseca non è stata entusiasmante. Ben più solidi gli olandesi che hanno dimostrato di essere una squadra di grande qualità. L’impatto dei giallorossi è difficile, ma nel primo tempo riesce a tenere e si va all’intervallo sul risultato di 0-0. L’inizio di ripresa è ancora più preoccupante, dopo appena 4 minuti arriva il gol di Brobbey. Gli olandesi sono sulle ali dell’entusiasmo e trovano il raddoppio con Tadic, il gol viene però annullato per un fallo. La squadra di Fonseca sembra alle corde, ma al 72′ trova il guizzo qualificazione: azione super di Calafiori e Dzeko non sbaglia per l’1-1. Il risultato non cambia più, giallorossi in semifinale. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Roma-Ajax, le pagelle di CalcioWeb

ROMA – Pau Lopez 5; Mancini 6.5, Cristante 6, Ibanez 6; Karsdorp 6, Veretout 6, Diawara 6.5, Calafiori 7; Pellegrini 7, Mkhitaryan 5.5, Dzeko 7. A disp.: Mirante, Fuzato, Pedro, Villar s.v., Santon, Borja Mayoral s.v., Carles Perez, Ciervo, Darboe, Morichelli. All. Paulo Fonseca

AJAX – Stekelenburg 6; Klaiber 6, Timber 5.5, Martinez 6, Tagliafico 6.5; Alvarez 6, Klaassen 6.5, Gravenberch 6.5; David Neres 6, Tadic 6, Antony 6.5. A disp.: Scherpen, Kotarski, Schuurs 6.5, Idrissi s.v., Ekkelenkamp, Kudus 6, Traorè s.v., Brobbey 7, Kasanwirjo, Timber Q. All. Ten Hag