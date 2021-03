Sampdoria-Cagliari 2-2, le pagelle di CalcioWeb: Nainggolan all’ultimo secondo, Semplici non si ferma

La cura Semplici porta ancora una volta i frutti, altra prestazione convincente del Cagliari che però ha dovuto fare i conti con la rimonta della Sampdoria. Brutta gara dei blucerchiati per 75 minuti, come emerso anche dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb, poi nel finale il ribaltone. I sardi giocano con grande coraggio e provano a tenere il pallino del gioco, il match si sblocca dopo 11 minuti con Joao Pedro. La squadra di Semplici non rischia, la Sampdoria gioca male. Fino al 75′ e la partita svolta. Prima è Bereszynski a raggiungere il gol del pareggio, passano 3 minuti e Gabbiadini si inventa il gol della domenica. All’ultimo secondo gol di Nainggolan. Finisce 2-2. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Sampdoria-Cagliari, le pagelle di CalcioWeb

Sampdoria (4-4-2): Audero 6; Bereszynski 7.5, Ferrari 6, Colley 5.5, Augello 5.5; Candreva 6, Adrien Silva 5.5, Ekdal 5.5, Jankto 5.5; Keita 6, Quagliarella 6. A disposizione: Ravaglia, Verre, Ramirez 6.5, Askildsen, Thorsby 6, Regini, La Gumina, Tonelli, Yoshida s.v., Gabbiadini 7.5, Leris, Damsgaard s.v.. Allenatore: Ranieri.

Cagliari (3-4-1-2): Cragno 5.5; Rugani 6, Godin 5.5, Ceppitelli 6; Nandez 6.5, Marin 6, Duncan 6, Lykogiannis 5.5; Nainggolan 7; Joao Pedro 7, Pavoletti 6.5. A disposizione: Aresti, Vicario, Tripaldelli, Simeone 5.5, Deiola, Klavan, Calabresi s.v., Asamoah, Gaston Pereiro s.v.; Zappa, Cerri. Allenatore: Semplici.