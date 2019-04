Milan-Lazio – Bakayoko deride Acerbi, Immobile è durissimo: “Piccoli uomini” [FOTO]

Che non si fosse conclusa proprio in maniera tranquilla, la gara tra Milan e Lazio, lo avevamo capito. Altissima posta in palio, gara combattuta fino all’ultimo con un finale infuocato, episodi dubbi e rissa sfiorata nel post partita. Ma c’è stato anche chi, per cercare di smorzare ogni polemica, ha voluto compiere un gesto importante: il difensore della Lazio Francesco Acerbi ha infatti scambiato la maglia con il centrocampista del Milan Bakayoko. Ma quest’ultimo, nei festeggiamenti rossoneri verso la Curva, ha mostrato insieme a Kessié la maglia scambiata ai tifosi quasi in segno di sfottò.

E’ arrivato così puntuale il commento del biancoceleste, dispiaciuto per l’accaduto: “Sono dispiaciuto perché ho scambiato la maglia per mettere fine alla questione, fomentare odio non è sport ma un segno di debolezza“, le parole di Acerbi su Instagram. Seguite dal commento del compagno Ciro Immobile, che non le ha di certo mandate a dire: “Due piccoli ‘uomini’ che mostrano la maglia di un campione sia in campo che nella vita…sei un grande Leone non ci pensare“, commenta l’attaccante.

Successivamente Bakayoko, resosi conto dell’accaduto, sempre su Instagram ha voluto precisare: “Grande vittoria stasera! 🔴⚫️ Il mio era solo un gesto giocoso. È solo il gioco.

Non volevo mancare di rispetto a nessuno. Le mie scuse per me amico“.