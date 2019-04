Lazio, Lotito furioso: le condizioni dettate dal presidente per la permanenza di Simone Inzaghi

Simone Inzaghi è finito nel mirino di Claudio Lotito. Il presidente della Lazio è furioso per la sconfitta contro il Chievo di ieri pomeriggio. Una debacle clamorosa quella dei biancocelesti, usciti con 0 punti contro una squadra già retrocessa. ‘Il Messaggero‘ spiega come Lotito abbia concesso un ultimatum a Simone Inzaghi: o la Lazio vince la Coppa Italia, oppure si cambierà allenatore. In particolare, ad essere sotto accusa sono alcune scelte di Simone Inzaghi e una squadra apparsa demotivata dopo la sconfitta di San Siro. Mercoledì si rinnova l’appuntamento al Meazza per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Si ripartirà dallo 0-0 dell’andata e la Lazio di Simone Inzaghi sarà chiamata ad una grande prova per centrare la finale.