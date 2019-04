Pronostici Serie B 31^ giornata, i consigli di CalcioWeb: Goal in Pescara-Palermo

Pronostici Serie B – Si torna subito in campo per il campionato di Serie B, un turno molto importante per gli obiettivi della squadre per le zone alte e basse. La giornata si apre con le partite del martedì, tra le quali segnaliamo Verona-Brescia, match d’alta classifica, il delicatissimo scontro salvezza tra Livorno e Cremonese e il derby veneto Venezia-Cittadella. Due i posticipi del mercoledì: Lecce-Cosenza e l’altro match che riguarda le zone alte della graduatoria tra Pescara e Palermo.

Pronostici Serie B

martedì ore 21

Benevento-Carpi 1 – Il Benevento sta attraversando un momento delicato, nell’ultimo match solo un pareggio contro l’Ascoli, può tornare al successo.

Crotone-Perugia 1 – Ottimo momento per il club calabrese che può continuare la striscia di risultati utili.

Livorno-Cremonese X – Partita che si preannuncia bloccata per l’elevata posta in palio, scontro fondamentale per la salvezza.

Padova-Ascoli 1 – Ultima spiaggia per il Padova, un solo obiettivo a disposizione per tornare in corsa per la salvezza: la vittoria.

Spezia-Salernitana x2 – Una delle ultime chance per la Salernitana di rientrare in corsa per la zona playoff.

Venezia-Cittadella 1x – Il Venezia non vince ormai da troppo tempo, è l’occasione giusta per provare a conquistare i tre punti o comunque un risultato positivo.

Verona-Brescia 1 – Partita da brividi per la lotta alla promozione, match della vita per il Verona che può rilanciarsi.

mercoledì ore 19

Lecce-Cosenza 1- Il Lecce è sulle ali dell’entusiasmo e punta la promozione in Serie A, è favorito contro i calabresi.

ore 21

Pescara-Palermo GOAL – E’ il big match della giornata tra due squadre che puntano la promozione, si preannuncia una partita ‘aperta’.