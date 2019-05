Addio De Rossi, Albertini: “Daniele, segui il mio consiglio…”

A due giorni dall’annuncio dell’addio di De Rossi alla Roma al termine della stagione, altri ex calciatori intervengono sull’argomento. Tra questi, l’ex centrocampista del Milan e della Nazionale Demetrio Albertini, attualmente presidente del settore tecnico della FIGC. Ecco le parole dell’ex centrocampista a margine di un evento all’Università Cattolica di Milano

“A Daniele De Rossi consiglio di fare un’esperienza all’estero come ho fatto io. Lo arricchirebbe molto, gli garantirebbe di avere altre visioni per perseguire i suo sogni futuri, che sia fare l’allenatore o il dirigente. Non entro nel merito della scelta fatta dalla società, anche se io lo avrei tenuto. E’ sempre un dispiacere quando le valutazioni dei club vengono fatte solo sul piano tecnico. De Rossi uno degli ultimi che rappresenta un valore emotivo per il club e il tifoso, per il percorso fatto, per il senso di appartenenza che ha sempre avuto. E’ un simbolo ma le bandiere nel calcio stanno sparendo“.