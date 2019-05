Allegri, prime parole da “ex”: altro tapiro d’oro di Striscia la Notizia

Dopo il tapiro d’oro di qualche mese fa, successivo alla lite con Adani in diretta tv, il tecnico Massimiliano Allegri ne riceve un altro dal noto inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli. Il motivo è questa volta l’addio dell’allenatore livornese dalla Juve, squadra che allenerà per le ultime due gare di questa stagione.

“Sei mesi per fare la squadra e poi via così? Ma cosa è successo?” chiede Staffelli. La risposta di Allegri. “Come sei mesi? Cinque anni per fare la Juve! E’ così, la vita va, viene, va… Dove andrò? A casa. Adesso, poi vado un po’ al mare. Non lo so chi mi sostituirà, uno bisogna che vada in panchina, non so chi. Comunque sceglieranno un grande allenatore perché la Juventus è una grande società. Sono stati cinque anni d’amore meravigliosi. Cinque anni per me sono tanti!”

E, alla fine, scherza: “Ho visto più te in due mesi che Ambra“.