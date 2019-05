Atalanta, Gomez: “La Champions non è un miracolo, ci credevamo”

“La Champions League non è un miracolo. Il nostro obiettivo era l’Europa League ma quando siamo arrivati vicino alla Champions ci abbiamo creduto fino alla fine”. Queste le dichiarazioni di Alejandro ‘El Papu’ Gomez nel post partita di Atalanta-Sassuolo. Il capitano della Dea festeggia l’accesso alla Champions League: “Sono poche le squadre che giocano come noi in Italia – ha dichiarato Gomez ai microfoni di Sky – Per questo abbiamo fatto tantissimi punti e per questo abbiamo dimostrato di essere sempre all’altezza con le big”. Poi in merito al salto di qualità dei bergamaschi in vista dei grandi appuntamenti in Champions: “Non siamo lontani dalle squadre. Lo scorso anno abbiamo fatto una grandissima Europa League e ce la siamo giocata anche con Borussia Dortmund, Lione ed Everton”. Infine il Papu conclude: “E’ straordinario quello che abbiamo fatto: dalla società ai giocatori passando per i magazzinieri e tutta la gente che lavora dietro. Questa è una società modello che merita questo traguardo. Abbiamo raggiunto l’obiettivo semplicemente giocando a calcio”.