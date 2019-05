Chievo, l’annuncio di Campedelli: “Pellissier sarà presidente”, l’attaccante chiude in modo polemico

“Credo che Pellissier fara’ il presidente”. E’ questo l’annuncio di Luca Campedelli, patron del Chievo e pronto a lasciare la carica operativa di presidente alla bandiera clivense. “Se ne parlera’ quando appendera’ fisicamente gli scarpini al chiodo. In ogni caso la prima idea e’ la presidenza operativa in tutto e per tutto”, ha concluso ai microfoni di Dazn.

“Calcisticamente parlando questa e’ la giornata piu’ brutta della mia vita ma i tifosi sono straordinari e sono riusciti a farla diventare quella piu’ bella”. Sergio Pellissier parla al termine di Chievo-Sampdoria 0-0. “Non e’ facile trovare le parole in queste giornate. Devo ringraziare il presidente Campedelli che mi ha sopportato per 19 anni, Giovanni Sartori che ha creduto in me sin da quando ero giovane, tutti i miei compagni e gli staff tecnici. Inoltre voglio dedicare un ringraziamento alle persone che non hanno creduto in me perche’ se sono cresciuto e’ anche merito loro”.