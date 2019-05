In Cina arriva il Var 3D: decisione storica in Asia

Novità importante introdotta dalla Federazione calcistica della Cina (CFA) che sta introducendo l’Hawk-Eye 3D Offside System nella Super League (CSL), la massima serie calcistica della Cina, si tratta del primo Paese in Asia ad adottare una delle tecnologie 3D. Nel dettaglio verranno utilizzate riprese tridimensionali per triangolare le parti del corpo dei giocatori e assicurare siano prese decisioni corrette, le decisioni verranno comunicate all’arbitro, alle emittenti e ai tifosi. L’introduzione dovrebbe avvenire da giugno 2019, è in corso l’installazione di telecamere per il fuorigioco. “E’ una tecnologia leader a livello mondiale, e vogliamo creare un futuro migliore per il Calcio cinese con la tecnologia VAR di Hawk-Eye” ha detto il vicedirettore del dipartimento arbitrale della Federcalcio cinese Cui Enlei.