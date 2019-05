Corsa salvezza, l’ultima giornata è uno spettacolo: tutte le combinazioni

Come nel migliore dei film, il campionato italiano ha deciso di regalarci le grandi emozioni nel finale, all’ultimo giro di boa. Weekend di spettacolo, il prossimo. I risultati di ieri, infatti, tengono ancora tutto aperto per quanto riguarda la corsa alla Champions e alla salvezza. E ne vedremo delle belle. Alla faccia di chi pensava che, con lo Scudetto conquistato dalla Juve già da tempo e con due posti in B già decisi, la Serie A non avesse più nulla da chiedere. E dopo essere andati ad analizzare tutte le possibili combinazioni della corsa all’Europa, facciamo lo stesso con quella alla permanenza. L’Empoli “inguaia” tutti, Fiorentina-Genoa è un vero e proprio spareggio. In caso di arrivo a pari punti valgono i seguenti criteri: punti negli scontri diretti; differenza reti negli scontri diretti (i gol in trasferta non valgono doppio in caso di ulteriore parità); differenza reti generale; maggior numero di reti segnate in generale; sorteggio.

LA FIORENTINA (40 PUNTI) SI SALVA SE:

– Vince contro il Genoa

– Pareggia contro il Genoa

– Perde contro il Genoa e l’Empoli non vince in casa dell’Inter

IL BOLOGNA (40 PUNTI) SI SALVA SE (IPOTESI DA CONSIDERARE SOLO IN CASO DI SCONFITTA OGGI A ROMA, ALTRIMENTI GIA’ DA STASERA E’ SALVO):

– Vince contro il Napoli

– Pareggia contro il Napoli

– Perde contro il Napoli e l’Udinese perde o una tra Empoli e Genoa non vince

L’EMPOLI (38 PUNTI) SI SALVA SE:

– Vince in casa dell’Inter

– Pareggia in casa dell’Inter e il Genoa non vince contro la Fiorentina

– Perde in casa dell’Inter e il Genoa perde contro la Fiorentina

IL GENOA (37 PUNTI) SI SALVA SE:

– Vince contro la Fiorentina e l’Empoli non vince

– Pareggia contro la Fiorentina e l’Empoli perde in casa dell’Inter