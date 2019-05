Fiorentina, i Della Valle mai più allo stadio con un clima così

Salvezza con il brivido per la Fiorentina, la squadra viola ha conquistato l’obiettivo dopo il pareggio nello scontro diretto contro il Genoa e la contemporanea sconfitta dell’Empoli contro l’Inter, adesso l’obiettivo è quello di programmare il futuro con l’ormai imminente cambio di proprietà e con il club che finirà nelle mani di Commisso. Nel frattempo gli attuali proprietari Diego ed Andrea Della Valle non torneranno più ad assistere ad una partita allo stadio fino a quando continuerà il clima violento degli ultimi mesi. E’ questo il messaggio che è stato fatto trapelare dal club. La dirigenza non ha assistito alla partita contro il Genoa per i motivi sopra elencati.