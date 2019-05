Inter, il messaggio d’addio di Luciano Spalletti

”Nomi da Champions League. Bravi ragazzi, avete riportato l’Inter nuovamente nel torneo piu’ importante del mondo. Grazie!”. E’ questo il messaggio dell’allanatore dell’Inter Luciano Spalletti che ha affidato a Instagram il suo ringraziamento alla squadra per la qualificazione dei nerazzurri alla prossima Champions League. Il tecnico toscano è ormai prossima all’addio, quella contro l’Empoli è stata infatti l’ultima partita sulla panchina dell’Inter, al suo posto pronto a prendere il posto Antonio Conte. Spalletti non ha risparmiato qualche frecciata all’Inter nella serata di ieri per come ha gestito la situazione allenatore.