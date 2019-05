Inter, Nainggolan: “speravo di portare un contributo maggiore alla squadra”

“Speravo di portare un contributo maggiore alla squadra, ma il gruppo ha fatto bene quest’anno e siamo vicini a raggiungere l’obiettivo di conquistare un posto in Champions League. Quest’anno siamo usciti troppo presto, pero’ eravamo nel nostro gruppo c’erano Barcellona e Tottenham, due squadre che sono arrivate in semifinale”. Sono le dichiarazioni in un’intervista concessa al quotidiano belga Het Nieuwsblad del centrocampista dell’Inter Radja Nainggolan. “A Milano e’ tutto molto diverso da Roma; qui posso camminare tranquillamente per strada, a Roma era assolutamente impossibile perche’ i fan impazziscono quando vedono un giocatore in citta’. Tra le due squadre, invece, non c’e’ molta differenza; entrambe stanno cercando di ridurre il loro gap dalla Juventus con un gioco bello, di tipo offensivo. La stessa cosa sta provando a fare il Milan”.

“Mi sento sempre giovane e dinamico, ma sfortunatamente sono rimasto infortunato all’inizio della stagione e questa cosa mi ha segnato per tutto l’anno e ne sono rimasto deluso; si sa che quando cose del genere avvengono a inizio anno, allora si prospetta un’annata complicata. Non ho mai avvertito ulteriori pressioni, gia’ ci penso io a mettere pressione su me stesso quindi non sento quella del pubblico o dei media. Sono un vincente, uno che vuole vincere ogni partita. Non ho piu’ 20 anni ma mi sento ancora giovane e chiunque all’Inter puo’ attestarlo. Sono il primo a scherzare e a cercare di mantenere un’atmosfera positiva nel gruppo. Non puo’ essere una cosa sbagliata”.