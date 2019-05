Clamoroso Juventus, è addio con Allegri: adesso è ufficiale

“Massimiliano Allegri non siederà sulla panchina della Juventus nella prossima stagione 2019/2020. L’allenatore e il Presidente, Andrea Agnelli, incontreranno insieme i media in occasione della conferenza stampa, che si terrà domani, sabato 18 maggio, alle ore 14 presso la sala conferenze dell’Allianz Stadium”. E’ questo il comunicato ufficiale della Juventus che conferma il divorzio con il tecnico Massimiliano Allegri. La notizia era ormai nell’aria dopo gli incontri delle ultime ore, in particolar modo hanno fatto la differenza le richieste del tecnico sul mercato.